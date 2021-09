Catania, Baldini: “Possiamo migliorare, ho avuto la sensazione di poter vincere”

Le parole del tecnico della formazione etnea al termine della sfida con il Catanzaro terminata con il punteggio di 1-1

Così Francesco Baldini, tecnico del Catania intervenuto al termine del posticipo del Girone C di Serie C contro il Catanzaro, terminato con il punteggio di 1-1. Un risultato positivo per la compagine etnea, riscattatasi dopo le ultime prestazioni al di sotto delle aspettative e contro una formazione molto attrezzata tecnicamente come quella di Antonio Calabro. Il Catania sale con questo pareggio a quattro punti in classifica, mettendo in luce l'andamento estremamente equilibrato di questo campionato di Serie C.