Catania, Baldini perde pezzi: l’Avellino piomba su Ceccarelli. Piccolo e Maldonado…

Sono diversi i calciatori del Catania che fanno gola ad altre società: i dettagli

"La riapertura del mercato autunnale è alle porte, anche se gli sguardi dei tifosi del Catania sono rivolti altrove". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla delicata situazione in casa Catania. Il 2 gennaio, infatti, scade la proroga dell'esercizio provvisorio accordato dal Tribunale. E se non dovessero essere versati nelle casse del club, da parte della Sigi, i 600 mila euro necessari per organizzare altri due mesi di attività, gli etnei non termineranno il campionato.