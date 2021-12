Catania, Baldini pensa già al derby: “Vinciamo a Latina, poi stadio pieno vs Palermo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Catania: gli etnei, in campo oggi a Latina, sono già proiettati al derby di Sicilia con il Palermo

La gara contro il Latina in trasferta, poi il derby interno col Palermo . Non una partita come le altre, quella in programma domenica prossima allo Stadio "Massimino". Lo sa bene Francesco Baldini che, intervenuto ai microfoni della stampa alla vigilia del match in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Francioni", ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "I laziali sono una buona squadra, molto forte in casa, ma noi dobbiamo riconquistare subito sul campo i punti di penalizzazione persi in settimana. Giocheremo con la consapevolezza di potere vincere per arrivare al derby nel modo migliore per fare riempire lo stadio", le sue parole.

"Serve intanto una prestazione valida e punti da prendere in trasferta, perché abbiamo un progetto da portare avanti a prescindere dal nome dell’avversario. Non credo che gli avversari vorranno condurre il match, ma aspettarci per ripartire con punte molto veloci come Sane. Dovremo stare davvero attenti perché i laziali giocheranno sui nostri errori in fase di costruzione", ha proseguito il tecnico del Catania. Tra i convocati, a sorpresa, non c’è l’attaccante esterno Ceccarelli. Il motivo? Per problemi personali, sembra. "Dunque non mi fate altre domande sul ragazzo, speriamo di recuperarlo in tempo per la partita contro il Palermo, domenica. Ne ho parlato col direttore Pellegrino e abbiamo deciso insieme che non era il caso che venisse utilizzato per questo match. Provenzano? Ha un problema alla caviglia e spero di riabbracciarlo in tempo per la prossima partita", ha concluso.