Catania, Baldini: “Penalizzazione? Vogliamo riprendere ciò che abbiamo perso”

Francesco Baldini, tecnico del Catania, è intervenuto in conferenza stampa in cui ha presentato la gara di domani contro il Latina

Francesco Baldini , tecnico del Catania , si sofferma in particolare sulla recente penalizzazione in classifica, durante la conferenza stampa di presentazione della gara di domenica contro il Latina . Gli etnei sono reduci dall'importante vittoria contro il Potenza , arrivata dopo due ko di fila. Attualmente in rossoazzurri sono fuori dalla zona playoff, si trovano all'undicesimo posto con 22 punti, insieme alla Juve Stabia . Di seguito le dichiarazioni di Baldini :

"Mentirei se vi dicessi che é stata una settimana diversa dalle altre. I ragazzi lavorativamente non hanno mai sbagliato una virgola. Ci andremo a giocare questa gara con motivazione ancora maggiore. Vogliamo riprenderci con gli interessi ciò che abbiamo perso, non servono altre motivazioni, questa gara non vale solo tre punti ma deve mettere in mostra i nostri valori".