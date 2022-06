Catania, Baldini: “Palermo, con noi ai playoff non avresti avuto vita facile”

"Catania mi ha dato tantissimo e mi ha fatto crescere come uomo e come allenatore. E' stata una mia scelta la panchina etnea ed ero consapevole delle difficoltà che avrei trovato. Certo non immaginavo l'esclusione dal campionato a due giornate dalla fine. Mi sono portato via anche il grande amore dei tifosi catanesi che sono nel mio cuore. A loro mando un abbraccio e un messaggio audio che vi prego di far ascoltare. Difficoltà enormi in ogni ambito abbiamo avuto e dovevamo risolverli da soli. Si andava avanti con il sostegno dei dipendenti che lavoravano in sede. Grande aiuto da Pippo Franchina, Emanuele Passanisi, l'addetto stampa Angelo Scaltriti e il ds. Maurizio Pellegrino. Tutti insieme gestivamo il quotidiano, ma è stato complicatissimo. Essere circondato da persone che amano il Catania è stato fondamentale per me e per i ragazzi. La stagione è stata lunga e complicatissima sin dal ritiro, ma non aver potuto giocare i playoff è stato tremendo. Sono convinto che le difficoltà societarie ci avrebbero dato una carica e una motivazione superiore agli avversari negli spareggi. Potevamo anche fare il miracolo e vincerli visto che non è scontato che va in B la seconda in classifica al termine della regular season. Io pensavo che il Catanzaro potesse vincere i playoff per espressione di gioco. La squadra di Vivarini la ritenevo più forte di Palermo e Padova".