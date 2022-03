Catania, Baldini: “Moro? Ha sofferto il Covid, è fisicamente segnato dal virus”

Le dichiarazioni di Francesco Baldini, tecnico del Catania, a proposito del momento di difficoltà realizzativa del bomber etneo Luca Moro

Vittoria importante per il Catania sul campo dell' Avellino , dopo la debacle contro il Foggia . Con i tre punti conquistati al "Partenio-Lombardi", gli etnei si riportano quindi a ridosso della zona playoff, distante adesso solamente un punto. Momento di difficoltà però per il bomber rossoazzurro Luca Moro , a secco ormai dal 6 febbraio ma ancora in testa alla classifica capocannonieri con 21 reti. Su questo si è soffermato Francesco Baldini , tecnico del Catania , intervenuto ai microfoni di "Globus":

"Il momento di Moro? E’ un ragazzo che ha conquistato il posto perchè come Greco all’inizio non giocava. Idem Cataldi e Albertini. Mi hanno messo in difficoltà durante l’anno questi giocatori e, adesso, la situazione è cambiata. Moro non denota una mancanza d’impegno, ha sofferto il Covid e lo dicono i valori degli esami effettuati. Il virus fisicamente lo ha segnato. Secondo me gli ha fatto bene questo ritiro con la Nazionale, vedremo adesso come si presenterà a Torre del Grifo. Io nelle scelte valuterò sempre per il bene della squadra. Se sta meglio Sipos giocherà lui. Abbiamo provato a volte a farli giocare insieme anche. Vedremo. Io sono uno molto meritocratico. Non guardo età e presenze, scelgo in base al lavoro settimanale chi fare giocare"