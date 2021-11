Catania, Baldini: “Moro? È sereno, si merita tutto. Vogliamo più tifosi allo stadio”

Le parole del tecnico del Catania nel post della gara interna contro il Potenza

Mediagol (ls) ⚽️

Parola a Francesco Baldini. Il Catania ha battuto nel match d'anticipo della sedicesima giornata di Serie C il Potenza, imponendosi per 2-1 sul rettangolo verde del 'Massimino'. Un ottima prova messa in campo da Moro e compagni, con il giovane attaccante ancora in luce con una doppietta realizzata e una prestazione nel complesso molto positiva. Un vero e proprio talento quello che sta maturando in casa rossoazzurra, con già sedici gol all'attivo in questo Girone C.

Ne è consapevole anche lo stesso Baldini, che ha parlato proprio del rendimento di Moro e del momento che sta vivendo anche fuori dal campo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni nel post match: “I 16 gol di Moro? Nonostante sia sulla bocca di tutti quanti ed ha fatto 16 gol non è cambiato in niente. I riflettori sono puntati su di lui, deve ringraziare tutti i giorni i compagni perchè c’è chi piglia il rigore, chi gli fa un assist, chi ha 3-4 polmoni come Rosaia e Greco che corrono per lui. Luca lavora anche per la squadra ed ha la massima umiltà. Deve continuare a fare questo. Gli ho fatto vedere delle cose nei giorni scorsi su determinati movimenti in campo, secondo me lui ha ancora margini di miglioramento. Ce lo godiamo in questo momento noi al Catania, merita tutto quello che sta vivendo. Va fatto anche un plauso al lavoro di Sipos che ha sbagliato in zona gol ma viaggia forte, ha dei valori atletici come un centrocampista. Abbiamo un altro attaccante importante”.

Baldini si è poi soffermato nell'analisi lucida del match col Potenza, mettendo in luce anche l'evidente calo di concentrazione della sua squadra nei minuti finali della sfida:"I minuti finali col Potenza? Evidentemente ai miei giocatori non piace farmi andare via sereno, devono sempre tenermi sul pezzo. Battute a parte, c’è stata la prestazione di tutta la squadra e prestazioni importanti dei singoli giocatori, chi è sceso in campo dall’inizio e chi è subentrato. C’è da dire che il nostro avversario aveva tante assenze però i ragazzi hanno fatto la partita. Abbiamo preso gol penso nell’unico tiro in porta subito, poi c’è stata quella mischia nel finale che ci ha fatto un pò tremare. Davanti Moro fa ancora gol, Sipos ha lavorato benissimo, gli esterni Russini, Ceccarelli e Russotto hanno fatto bene, a centrocampo hanno lavorato tanto sia Greco che Rosaia, idem Izco quando è entrato. Anche dietro hanno lavorato bene. Claiton è incredibile, Monteagudo secondo me in netta crescita. Buona la gara di Ropolo e Calapai”.

Chiosa finale del tecnico relativa al grande supporto che i tifosi stanno dando al club rossoazzurro, in un momento di particolare difficoltà per via delle vicende societarie: “Grande empatia squadra-tifosi? Ero stanco quando ha fischiato l’arbitro, non ho visto l’abbraccio virtuale tra la curva e i ragazzi ma mi fa molto piacere. E’ un legame forte ma io voglio che diventi ancora più forte e dipende da noi. Il sogno di tutti è vedere più gente allo stadio perchè ormai si è creato un legame importante. Coi nostri limiti, io per primo, diamo sempre il 110%, sta a noi adesso proseguire in un certo modo. Queste tre gare che rimangono prima della fine del girone d’andata sono importanti per dare continuità al lavoro che stiamo facendo ed ai risultati. Vogliamo portare i nostri tifosi ad essere ancora più numerosi allo stadio".