Catania, Baldini: “Le difficoltà uniscono. Grazie Palermo”

L'Instagram stories dell'allenatore del Catania, Francesco Baldini, dopo la solidarietà espressa dal capoluogo siciliano nei confronti della città etnea

Queste le parole di ringraziamento dell'allenatore del Catania, Francesco Baldini, nei confronti della solidarietà espressa dalla città di Palermo per la tremenda alluvione che ha colpito la città etnea in questi giorni. Il tecnico rossoblu - tramite un'Instagram stories - ha ringraziato, in particolare, il gruppo di ultras rosanero che è stato immortalato con uno striscione dedicato ai cugini siciliani: "Catania rialzati", la scritta che non è passata inosservata agli occhi di Francesco Baldini.