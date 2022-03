Catania, Baldini: “Ko di Foggia? Ero preoccupato. Smentito ad Avellino, playoff…”

Le dichiarazioni del tecnico del Catania, Francesco Baldini, sull'attualità in casa etnea, tra il sonante ko di Foggia ed il successo della formazione rossazzurra contro l'Avellino, nel recupero della ventinovesima giornata del gurone c di Serie C

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini, intervenuto ai microfoni dell'emittente etnea, "Globus Television", è tornato a parlare del momento della formazione rossazzurra. Dopo il pesante ko di Foggia, la squadra siciliana ha dato un chiaro segnale positivo grazie al successo esterno contro l'Avellino, nel recuprero della ventinovesima giornata del girone C di Serie C. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore del Catania, riportate da "Tuttocalciocatania".

Malgrado questi ragazzi siano stati sommersi dalle difficoltà, senza penalizzazione la squadra occuperebbe un’ottima posizione nella griglia playoff. Fermo restando che gli obiettivi di una squadra come il Catania non dovrebbero essere la salvezza o arrivare ottavi oppure noni, ma visto quello che abbiamo vissuto sarebbe un ottimo risultato piazzarci ai playoff. Vogliamo finire alla grande la stagione. Dopo la scoppola di Foggia mi ero preoccupato perchè avevo la sensazione che fossimo arrivati un pò al limite, invece i ragazzi mi hanno smentito subito lavorando benissimo in preparazione della trasferta di Avellino. Ho ancora l’impressione che si possa fare qualcosa d’importante, poi ai playoff sono convinto che saremmo fastidiosi per tutti“.