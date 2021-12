Catania, Baldini: “Il derby? Col Palermo per riprenderci i punti persi a Latina”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Catania dopo la sconfitta rimediata sul campo del Latina. Domenica la sfida contro il Palermo

Uno a zero . E' questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio fra le mura dello Stadio "Domenico Francioni". Una vittoria, quella conquistata dal Latina di Daniele Di Donato contro il Catania , ottenuta grazie alla rete messa a segno al minuto 28 da Adama Sane . "Abbiamo concesso dieci minuti ad una buona squadra. E’ un periodo che al primo tiro in porta prendiamo gol, poi possiamo discutere di tutto quello che vogliamo... - ha dichiarato il tecnico del Catania , Francesco Baldini , intervenuto ai microfoni della stampa al termine del match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C -. Abbiamo giocato bene trenta minuto, non riuscendo a concretizzare. Poi dieci minuti di smarrimento. I complimenti vanno al Latina che ha vinto, noi riceviamo apprezzamenti ma continuiamo a buttare via punti. Posso dire poco ai ragazzi che hanno fatto una mole di gioco importante, ma non siamo riusciti a far gol e questa è stata un po' la pecca".

"Il gruppo è bravissimo ad isolarsi durante la settimana ed in campo sfodera sempre delle ottime prestazioni, come si è visto anche a Latina. Mi dispiace che i ragazzi non portino via niente da questo confronto, ci concentreremo sul derby che ci attende domenica, con il Palermo, contro il quale cercheremo di riprenderci i punti persi al Francioni, portando con noi la rabbia della sconfitta. Prestazioni come quella espressa contro il Latina non sono certo di un gruppo che si può dire non sappia cosa fare e come giocare. Si riparte da queste prove e dai recuperi dopo tanto tempo di Pinto e Piccolo. Sono curioso di andarmi a rivedere i dati di questa partita, ma non abbiamo pagato nessun gap ai nerazzurri. I tifosi? Il nostro rammarico è avergli fatto fare tutti questi chilometri inutilmente, costringendoli ad assistere ad una sconfitta. Fa male, ma ora dobbiamo iniziare a concentrarci su un derby che è importantissimo", ha concluso Baldini.