Catania, Baldini: “Catanzaro? L’arbitro si è scusato per l’errore. È ora di gioire”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Catania in vista della sfida contro la Turris, in programma alle ore 14:30 al "Massimino"

⚽️

Poco più di due ore e sarà Catania-Turris. "A noi serve un risultato positivo, lo meritano i ragazzi per quello che hanno dimostrato in partite come quella di Catanzaro e in allenamento. Lo

merita la piazza che ha voglia di respirare aria diversa rispetto all’attuale. Stiamo costruendo passo dopo passo un gruppo destinato a migliorare. Magari non vinceremo il campionato, ma daremo filo da torcere a chiunque". Parola di Francesco Baldini.

Il tecnico del Catania, intervenuto ai microfoni della stampa in vista del match in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Massimimo", è tornato a parlare del momento della compagine etnea, reduce dal pari rimediato contro il Catanzaro. "Il signor Di Graci di Como (l'arbitro di Catanzaro-Catania, ndr) è il primo direttore di gara che chiede scusa dopo essersi accorto di un errore. Mi riferisco all’episodio del rigore concesso per tocco di Calapai fuori dall’area. Dopo aver visto il filmato mi ha incontrato e l’ho visto sinceramente dispiaciuto. Una cosa che nel calcio non capita spesso. Anzi è la prima vota che la noto e dire che ho giocato a calcio per tanti anni. Dunque a lui faccio i complimenti per il modo in cui ha saputo alzare la mano", ha proseguito.

"Ceccarelli è infortunato, Bianco ha giocato con la Primavera e ha rimediato un infortunio che mi impedisce di chiamarlo. L’assenza che pesa di più è quella di Piccolo, squalificato ingiustamente dopo Catanzaro. Il ragazzo avrebbe usato un’espressione blasfema, ma non ci risulta. Squalificano lui, mentre il giocatore che ha colpito il nostro centrocampista Greco non è stato punito. Greco è tra i convocati, i medici hanno fatto di tutto per rimetterlo in sesto. Lo porto in panchina, ma non sarà utilizzabile. Parlate di turnover, in realtà qui le scelte si devono fare dopo aver perso tutti questi giocatori. Con me chi sta meglio gioca", ha concluso Baldini.