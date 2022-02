Catania, Baldini: “Andria? Il cambio di allenatore è una motivazione in più per loro”

Le dichiarazioni di Francesco Baldini, tecnico del Catania, alla vigilia delle ventunesima gara di Serie C contro la Fidelis Andria

Il Catania si prepara alla trasferta di Andria per la gara contro la Fidelis, valida per il recupero della ventunesima giornata del girone C di Serie C. Gli etnei hanno perso la scorsa gara casalinga contro il Catanzaro, l'ultima trasferta in Puglia ha portato però bene alla compagine di Francesco Baldini, capace di strappare un punto alla capolista Bari.

Il tecnico dei rossoazzurri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la Fidelis Andria, in programma mercoledì 2 febbraio alle 14:30, di seguito le sue dichiarazioni:

"Non c’è alcun punto di riferimento su quella che può essere la formazione della Fidelis Andria o gli schieramenti tattici, però abbiamo una nostra identità ben precisa e quindi penseremo ancora una volta a noi stessi. Quando c’è il cambio di allenatore non è mai bello affrontare le squadre, questo i ragazzi lo devono capire. Mercoledì è una partita importantissima, fondamentale e non voglio cali di concentrazione. Ripeto, il cambio di allenatore dà qualcosa in più a livello motivazione all’Andria e noi dovremo essere pronti a controbattere. Si punterà sulle nostre caratteristiche. Il Catanzaro contro di noi ha fatto una delle migliori partite, è stato molto aggressivo. Abbiamo imparato la necessità di ridurre a zero i cali di concentrazione, i singoli errori. I ragazzi escono dalla partita di domenica consapevoli di essersela giocata a livello agonistico alla pari, anche se il Catanzaro ha giocatori veramente tosti. Puntiamo sulle nostre armi, le solite. Cercare d’impostare la partita sul piano tecnico-tattico e controbattere colpo su colpo a livello caratteriale"