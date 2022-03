Catania, Baldini: “Abbiamo staccato la spina. Sono molto arrabbiato, ad Avellino…”

Dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro il Foggia di Zdenek Zeman, il tecnico del Catania, Francesco Baldini, esterna tutta la sua rabbia e l’amarezza per il pesante ko subito al “Pino Zaccheria”. Di seguito le dichiarazioni del...

Dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro il Foggia di Zdenek Zeman , il tecnico del Catania , Francesco Baldini , esterna tutta la sua rabbia e l'amarezza per il pesante ko subito al "Pino Zaccheria" . Di seguito le dichiarazioni del mister della formazione etnea, dopo il match contro i satanelli, del trentatreesimo turno del girone C di Serie C .

"Sono arrabbiato per il primo tempo non giocato. Non abbiamo attaccato la spina, siamo stati disordinati in tutto e mi prendo le mie responsabilità. Mercoledì, contro l'Avellino, mi aspetto di vedere una reazione. Ho detto ai ragazzi che non dobbiamo cercare alibi, non ci era concesso prima e non ci è concesso adesso, soprattutto perché mancano sette partite e noi non siamo ancora salvi. Non dobbiamo buttare via tutto il lavoro fatto fino ad ora perché non siamo diventati improvvisamente tutti scarsi. C'è da ritrovare la furia agonistica e un certo modo di interpretare la partita, cosa che oggi non abbiamo fatto".