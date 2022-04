Catania, Bacco srl e non solo: sponsor e squadra uniti per salvare il campionato

Claudio Luca (Bacco srl) è solo uno dei componenti dell’imprenditoriale locale che si sono attivati in queste ore per salvare il Calcio Catania dall'esclusione del campionato

Speranze flebili per il futuro del Calcio Catania. Sull'orlo del baratro, il club rossoazzurro attende la decisione ufficiale da parte del Tribunale circa un'eventuale proroga dell'esercizio provvisorio. Per ultimare il campionato servirebbero 35mila euro, cifra che inizialmente sembrava necessaria solamente per disputare la prossima gara contro il Latina.