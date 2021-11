Catania, Axpo smentisce appoggio economico al club: “Nessun coinvolgimento”

La società svizzera-inglese, Axpo, smentisce qualsiasi coinvolgimento con il club etneo

Dopo la notizia circolata nelle scorse ore, che vedeva la holding Axpo pronta ad investire una cifra tra i 200.000€ e i 300.000€ per pagare gli stipendi e debiti con i fornitori del club, tramite un comunicato ufficiale arriva la smentita della società svizzera-inglese in merito ad un possibile coinvolgimento con il Calcio Catania .

"In relazione ad alcuni articoli apparsi oggi su media locali, Axpo Italia smentisce qualsiasi genere di coinvolgimento o manovra di sponsorizzazione a favore del Calcio Catania. Il nostro supporto allo sport Italiano avviene in modo costante su diverse realtà locali di molti territori italiani e questo impegno è culminato nella partnership con Italia Team alle ultime Olimpiadi di Tokyo2020. tutte le comunicazioni relativa ad operazioni di sostegno allo sport vengono da noi rilasciate proattivamente e in modo trasparente a media e stakeholder. Una trasparenza che da sempre caratterizza l'azienda".