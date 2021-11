Catania, Axpo per pagare gli stipendi: la holding svizzera nuovo sponsor

Sigi risolve per l’ennesima volta la grana stipendi in casa Catania, un grazie particolare deve essere rivolto alla Axpo. La holding svizzera, come rivelato dalla redazione de ‘il Catanista’, si è fatta avanti come sponsor...

Sigi risolve per l'ennesima volta la grana stipendi in casa Catania, un grazie particolare deve essere rivolto alla Axpo. La holding svizzera, come rivelato dalla redazione de 'il Catanista', si è fatta avanti come sponsor investendo una cifra che oscilla tra i 200 e i 300 mila euro. La restante cifra (circa 500 mila euro) è stata versata dalla stessa Sigi, denaro fondamentale questo entrato nelle casse del club etneo utile per pagare stipendi, fornitori e utenze di Torre del Grifo.

La multinazionale si occupa di energia rinnovabile e a quanto parte sarebbe interessata a investire in tale settore proprio in Sicilia, da comprendere il motivo della sponsorizzazione del Catania. Questa immissione di denaro potrebbe anche ripetersi nel 2022, notizia comunque che giunge nel club rossoblu a pochi giorni da quel 16 novembre che vedrà il Catania in Tribunale per l'udienza prefallimentare. Il futuro della società rossoblu resta al momento sempre in dubbio, si è scongiurato per il momento lo svincolo dei calciatori ma adesso l'unica soluzione sembrerebbe quella dell'entrata in società di un nuovo investitore.