Catania, attese novità: in corso incontro tra curatori e Giudice delegato

Il Tribunale dichiara decaduta la trattativa con l'imprenditore Benedetto Mancini per la cessione del ramo d'azienda del Calcio Catania, dichiarato fallito lo scorso 22 dicembre. In corso, presso la sede del Palazzo di Giustizia, il terzo incontro tra i curatori che hanno in carico l'esercizio provvisorio del club etneo - in scadenza il 19 aprile - e il Giudice delegato, con l'obiettivo di stabilire come agire nei confronti dei dirigenti rossazzurri, dei calciatori e dell'intera città.