Catania, attesa per la sentenza: inglesi in città, trattano con la Sigi

"Inglesi in città. Trattano con la Sigi". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Catania . Nella giornata di ieri, alcuni rappresentanti della cordata inglese interessata al club etneo sono tornati in quel di Catania "per discutere con i soci della Sigi", si legge. Si attende l’esito dell’udienza prefallimentare che potrebbe arrivare entro domani. Si darà ancora fiducia all'attuale proprietà o verrà nominato un curatore fallimentare?

Intanto, gli uomini di Francesco Baldini proseguono la preparazione in vista della sfida contro il Taranto, in programma domenica 21 novembre, alle ore 14:30, allo Stadio Comunale "Erasmo Iacovone". Il tecnico avrà a disposizione sia Zanchi, sia Dos Santos, così come tornerà in campo dal primo minuto Moro al posto di Sipos. In forse il rientro del jolly Greco. Seguiranno aggiornamenti...