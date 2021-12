Catania, archiviato il derby è tempo di fare i… conti: la Sigi cerca risorse

La vittoria del team di Baldini nel derby contro il Palermo non cancella i guai societari del club rossoblu: le ultime in casa Catania

"Archiviato il capitolo sportivo del derby , si riapre quello, tutt'altro che felice, dei conti societari, rigorosamente in rosso", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" focalizzando la propria attenzione sulla situazione critica in cui riversa il club etneo.

Nella giornata di ieri, era prevista una riunione del consiglio di amministrazione della Sigi, ma l'incontro in programma è saltato. Il pagamento degli stipendi del mese di ottobre ai tesserati del Catania è stato effettuato alla vigilia del match contro il Palermo ed è sicuramente da interpretare come un segnale positivo in vista dell'udienza fallimentare fissata il prossimo 21 dicembre. Il club rossoblu dovrà, però, versare altri 190.000 nelle casse dei propri dipendenti entro la giornata di giovedì.