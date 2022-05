Catania, Andujar: “Il fallimento mi fa male. Quelle vittorie con Juventus e Inter…”

Le dichiarazioni dell'ex portiere del Catania Andujar in merito al fallimento degli etnei e sui tempi d'oro in Serie A in maglia rossazzurra

Mariano Andujar, portiere dell'Estudiantes in Argentina ed ex Palermo ma soprattutto Catania tra le altre, è stato intervistato alle colonne de La Sicilia in merito ai tempi passati in maglia rossazzurra e ricordando il fallimento del club etneo:

“Con Izco, Spolli, Bergessio, Papu Gomez e altri ex compagni abbiamo un gruppo Whatsapp molto attivo! Ripensiamo a quegli anni felici, ci divertivamo e per questo arrivavano i risultati. Il fallimento mi ha fatto malissimo perché so dei tifosi e soprattutto dei lavoratori, professionisti che conosco e purtroppo hanno perso il lavoro. Loro sono quelli che si vedono meno, ma sono sempre stati importanti. Mi dispiace per questa città che ama il calcio. Qualcuno lo rimetterà in piedi, non so quando, ma ne sono sicuro. La mia gioia più grande in rossazzurro? Le vittorie contro la Juventus e l’Inter del Triplete, ma soprattutto la nascita di mio figlio. Catania mi ha spinto e dato tanto, non sono stato sempre impeccabile ma credo di aver lasciato un ricordo positivo".