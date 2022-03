Catania, ancora niente rogito: il Tribunale fissa la scadenza, 24 ore per la firma

Il nuovo patron rossazzurro ha 24 ore per apporre la firma sul rogito che gli consegnerebbe il ramo d’azienda sportivo del Calcio Catania

Giornate calde in casa Catania , dove sono in ballo il presente e il futuro del club rossazzurro. Benedetto Mancini, infatti, non ha ancora firmato il rogito per ricevere dal Tribunale e dalla curatela i documenti per l'acquisizione del Calcio Catania.

Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", il Tribunale non è disposto ad attendere tempi biblici per il passaggio di consegna e le prossime 24 ore saranno decisive. Un giorno è il tempo concesso all'imprenditore per il completamento delle operazioni. Le fideiussioni presentate dal manager romano per coprire i 375mila euro che mancano fanno riferimento ad aziende dello stesso in Bulgaria e queste non sono considerate accettabili dal Tribunale, dalla FIGC e di conseguenza anche dal notaio.