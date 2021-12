Catania, ancora 24 ore di speranza: la SIGI vuole la continuità aziendale. Le ultime

La sempre più contorta situazione societaria del Catania potrebbe subire un risvolto nel corso delle prossime 24 ore

Mediagol (ls) ⚽️

"Entro 24 ore la Sigi individuerà la cifra, si spera necessaria, per continuare l'attività. Si spera fino a fine stagione perché per il Catania calcio non potrà andare avanti a tappe. Ma ieri il vertice che s' è tenuto dinanzi ai legali del club sembra sia stato produttivo". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta nuovamente i riflettori sulla delicata e contorta situazione societaria che sta coinvolgendo il Catania, già dichiarato fallito dal tribunale di competenza e in lotta per mantenere la Serie C e quindi il titolo sportivo.

Un compito non semplice affidato alla Sigi, che dovrebbe innanzitutto versare 600 mila euro per ottenere la continuità aziendale, valida per le successive otto gare di campionato. Una somma che, transiterebbe dalle casse della società proprietaria a quelle del Calcio Catania, consentendo il mantenimento del calcio in città, almeno per i prossimi due mesi. Secondo quanto riportato questa mattina dalla rosea, al vertice societario tenutosi ieri i legali presenti hanno cercato di accelerare i tempi in maniera tale di racimolare la cifra necessaria già nella giornata odierna.

"Si è anche parlato di sponsor disposti a intervenire per sanare alcune scadenze. Il Tribunale valuterà ogni passo, ma non ci saranno sconti. Ricordiamo che il Catania è una società fallita, i curatori fallimentari gestiscono numeri e movimenti e i margini di manovra sono pari a zero", conclude il quotidiano.