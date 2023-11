Catania, all’asta il centro sportivo “Torre del Grifo”: la base è quasi 30 milioni

Il termine per la presentazione delle offerte scade il prossimo 10 gennaio 2024 alle ore 15:30.

Il centro sportivo "Torre del Grifo Village" finisce all'asta. Una mossa annunciata da tempo, quando il Tribunale fallimentare ha preso in custodia l'impianto etneo. Nel dettaglio, il complesso immobiliare è composto da: edificio polifunzionale sportivo su quattro livelli con due piscine coperte, area parcheggio, quattro campi da calcio, un sottocampo, un resort, spazi comuni, 3 suite, hall, sala meeting e blocco bagni, foresteria e locale magazzino interrato, uffici direzionali, locale ricevimento ingresso, locali tecnici, accessori e depositi.

Lo stato attuale dei campi di calcio destano grande amarezza in seno alla tifoseria e agli addetti ai lavori. Termine ultimo per l'invio delle proposte di acquisto è il 10 gennaio 2024 alle ore 15:30, successivamente si procederà con l'apertura delle buste e l'esame delle offerte. Fissato il prezzo base a 28.940.000 euro, offerta minima di 21.705.000 euro. Nel caso in cui si presentasse più di un'offerta si andrebbe all'asta con un rilancio di 250mila euro, l'importo cauzionale previsto è pari al 10% del prezzo offerto.