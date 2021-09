Catania, Albertini: “Delusi per la mancata qualificazione, giocato una grande gara”

Le parole del difensore rossoazzurro al termine della sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro

Parola ad Alessandro Albertini. Il difensore del Catania è intervenuto in seguito alla sconfitta per 1-0 nel match valido per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C contro il Catanzaro. Una prestazione da sottolineare da parte degli uomini di Baldini, che tuttavia non sono riusciti a portare a casa il risultato sperato al termine di un incontro giocato a viso aperto da entrambe le compagini.