Caos Catania, non c’è pace per il club etneo: nuova penalizzazione in arrivo?

Catania sempre più nel caos. Possibile penalizzazione per il club etneo, che potrebbe vedersi comminata un'altra sanzione nel campionato di Serie C in corso, in merito agli inadempimenti federali di ottobre

Mediagol (sc) ⚽️

Tribolata e sempre più nebulosa la situazione in casa Catania. Dopo la decisione del Tribunale fallimentare etneo di prorogare l’esercizio provvisorio fino al 28 febbraio, che permetterebbe di fatto a SIGI - società che detiene il pacchetto di maggioranza del club siciliano -, di poter saldare il contenzioso di circa seicentomila euro, fa seguito la notizia di una nuova possibile sanzione sportiva da scontare nel campionato di Serie C in corso. Secondo quanto riportato da tuttocalciocatania.com, nei prossimi giorni il Catania potrebbe subire una nuova penalizzazione che va da un minimo di 2 punti ad un massimo di 4 - da scontarsi nella stagione in corso -, riferita agli inadempimenti federali relativa ai corrispettivi di ottobre. Si tratterebbe dunque del secondo provvedimento di penalizzazione stagionale inflitto dalla giustizia sportiva al club etneo, considerato l'attuale -2 in classifica, in seguito alla decisione del Tribunale Federale Nazionale dello scorso 2 dicembre.