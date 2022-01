Caos Catania: il Tribunale etneo dà nuova proroga a SIGI per l’esercizio provvisorio

Il Tribunale di Catania si è espresso in merito al temine della scadenza dei pagamenti, inizialmente fissata per oggi 5 gennaio 2022. Prosegue l'agonia in seno al club etneo che dovrà anche fare i conti con il calciomercato in uscita

Mediagol (sc) ⚽️

Continua l'odissea in seno al club etneo. Il Tribunale di Catania, che aveva fissato per oggi mercoledì 5 gennaio il termine ultimo per il saldo a fronte dell'esercizio provvisorio concesso alla società etnea, ha riconosciuto a SIGI un'ulteriore proroga. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva siciliana Telecolor, infatti, il Tribunale etneo avrebbe prolungato fino al 28 febbraio prossimo l'esercizio provvisorio relativo alla gestione del Calcio Catania. Ponendo ai curatori fallimentari la rendicontazione ogni 10 giorni, che dovranno effettuare un accurato resoconto su quanto accade all'interno delle casse della società etnea.