Calciomercato Sassuolo, si punta Moro del Catania. Ad Padova: “Valuteremo le offerte”

Il Sassuolo inizia già a sondare il terreno in vista dell'imminente mercato di gennaio. La società neroverde è pronta all'assalto di Luca Moro, attaccante classe 2001 attualmente in forza al Catania, con cui ha siglato diciotto reti in diciassette gare nel girone C di Serie C, risultando il capocannoniere del girone.

Di proprietà del Padova, il Sassuolo non è certamente l'unico club che ha messo gli occhi su Luca Moro. Diverse società da Serie A e Serie B si sono mosse per il talentino rossoazzurro, prolifico marcatore anche in nazionale italiana Under20, su tutte Juventus e Parma.

Come riportato da "Sky Sport", l'ad del Padova, Bianchi, ha parlato del futuro dell'attaccante: "ll ragazzo ha ancora due anni di contratto con noi: premesso che crediamo molto in lui, è ovvio che se dovessero arrivare delle offerte, le prenderemo in considerazione con la serenità che ci deriva dal fatto che è un giocatore che apprezziamo e riteniamo che possa fare bene"