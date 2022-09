Calciomercato Catania, ufficiale l’acquisto dell’ex Palermo Michele Somma

Il Catania pesca tra gli svincolati

Mediagol ⚽️️

Colpo in entrata per il club etneo. Dopo aver risolto consensualmente il proprio contratto con il Palermo, Michele Somma ha firmato per il Catania di Pelligra. La franchigia etnea ripartirà dal campionato di Serie D dopo il fallimento e potrà contare sull'esperienza del difensore classe 1995, reduce dalla promozione in Serie B con i rosanero allora guidati da Silvio Baldini. Di seguito, il comunicato del Catania.

"Michele Somma al Catania.

#CataniaSSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Somma, nato a Salerno il 16 marzo 1995. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus e vissuto l’esordio in Primavera con la Roma, collezionando 60 presenze impreziosite da 5 reti e vincendo una Supercoppa di categoria, il difensore ha disputato nel 2014/15 due gare in Serie A, la prima in maglia giallorossa e la seconda con quella dell’Empoli. Al suo attivo, la trafila nelle nazionali giovanili dall’Under 16 all’Under 21 (26 presenze complessive, un gol in Under 20).

Dal 2015 al 2018 in B con il Brescia, per l’atleta campano, 60 partite. Nelle due annate successive, l’esperienza in Spagna con il Deportivo La Coruña, in Segunda División. Dal 2020 al 2022 a Palermo, con i rosanero ha conquistato la promozione in B".

“Sono orgoglioso di essere qua. Sono molto carico per questa nuova avventura e non vedo l’ora che inizi il campionato. Forza Catania!”, le prime parole di Somma da calciatore rossoblu.