Calciomercato Catania: ufficiale il ritorno di Di Piazza, ceduti due dei ‘gioielli’ etnei. I dettagli

Continuano le manovre di mercato in casa Catania.

La società etnea, alla ricerca di profili adatti a rinforzare e completare la rosa, è infatti pronta a riabbracciare una sua vecchia conoscenza: l’attaccante Matteo Di Piazza, accasatosi al Catanzaro appena un anno fa. Il club rossazzurro ha infatti trovato l’accordo con il club calabrese per il ritorno del classe ’88, sulla base della formula del prestito.

Non solo mercato in entrata: le notizie in casa Catania arrivano anche sul fronte cessioni. Il club etneo, infatti, si è mosso anche in uscita cedendo con due “pezzi da 90”. Si tratta nello specifico, dei gioiellini rossazzurri, Emanuele Pecorino e Kevin Biondi. Proprio nelle scorse ore, infatti, il Catania ha trovato l’accordo con la Juventus per la cessione dell’attaccante classe ’01, che andrà ad aggregarsi alla compagine Under 23 che attualmente milita nel Girone A di Serie C. Per quanto concerne Biondi, il centrocampista siciliano pare abbia già apposto la propria firma sul nuovo contratto che lo legherà al Pordenone: club in cui il classe ’99 potrà ufficialmente accasarsi soltanto nella sessione estiva di calciomercato.