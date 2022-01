Calciomercato Catania, nuovo asse col Padova: dopo Moro, Pellegrino punta due under?

Dopo l'affare Moro, il Catania stringe un nuovo asse di mercato con il Padova. Nel mirino del club etneo due under biancoscudati, in attesa di qualche cessione che aiuti SIGI in chiave economica dopo lo slittamento dell'esercizio provvisorio

Mediagol (sc) ⚽️

Dopo aver ottenuto il prolungamento dell'esercizio provvisorio, fissato dal Tribunale etneo per il prossimo 28 febbraio, il Catania punta la propria attenzione sul calciomercato in ottica under, in attesa di qualche uscita, anche eccellente, che possa risollevare le casse della società guidata da SIGI. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club rossazzurro, dopo l'affare Luca Moro, sembrerebbe aver imbastito un nuovo asse di mercato con il Padova. Nel mirino del responsabile dell'area sportiva del Catania, Maurizio Pellegrino, due calciatori di proprietà del club biancoscudato: il dirigente etneo starebbe infatti interessato al jolly offensivo classe 2002, Aljosa Vasic, con cinque presenze al suo attivo nella stagione di Lega Pro in corso, del girone A di Serie C. L'altro calciatore a destare l'attenzione del club siciliano sarebbe il difensore centrale, classe 2003, Eddy Cabianca.