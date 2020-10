Calcio in lutto: è morto Fabrizio Ferrigno, ex direttore sportivo di Messina e Catania

Lutto nel mondo del calcio: si è spento a Catania a 47 anni Fabrizio Ferrigno.

Da calciatore ha ricoperto il ruolo di centrocampista con le maglie del Catanzaro, Castel di Sangro e Napoli, squadra della sua città, dove però non ha trovato spazio. Successivamente ha indossato la maglia del Benevento, collezionando 22 presenze e tre gol, mentre nella stagione 2005/2006 ha giocato nella Juve Stabia. Nel 2007-2008 ha fatto ritorno a Catanzaro, militando in Serie C2, realizzando anche un gol in 21 presenze. Proprio a Catanzaro Ferrigno era chiamato ‘il sindaco’ per via del suo carattere determinato. E proprio al termine di quel campionato ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo.

Dopo il ritiro, Ferrigno ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo a Messina, a Catania e nella Paganese nel 2016. Insieme a Bocchetti costruì una squadra che, guidata dal tecnico Grassadonia, raggiunse lo storico traguardo dei playoff, poi persi a Cosenza, ricorda ‘Il Mattino’. Al termine di quell’anno fu premiato come miglior Direttore Sportivo di Lega Pro. Prima di ritirarsi a causa di un male incurabile lo scorso anno fece ritorno al Messina.