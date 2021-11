Calcio Catania, disposto il sequestro conservativo per quasi 2 milioni di euro

Il Tribunale di Catania ha accolto la richiesta di sequestro conservativo per 1.910.000€ nei confronti del club etneo. Rigettate, invece, le istanze nei confronti di Giuseppe Di Natale e Nicola Le Mura

E' stata autorizzata la richiesta di sequestro conservativo nei confronti del Calcio Catania nell'ambito della vicenda "Calcio Catania Servizi", per una cifra complessiva di 1.910.000 euro. Sembrano possano essere inevitabili le ripercussioni della nota vicenda in chiave futura, data la precaria situazione in cui riversa lo stesso club etneo. Calcio Catania Servizi srl era stata dichiarata fallita nel settembre del 2020 e si occupava della gestione dei servizi del noto centro sportivo di Torre del Grifo.