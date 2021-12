Calapai: “Catania è rispetto e appartenenza. Ricordo bene tutti i derby in A…”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Catania in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica

Due giorni e sarà Catania-Palermo. Intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" in vista del derby di Sicilia, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Angelo Massimino", il difensore del Catania Luca Calapai ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "Ho già affrontato il derby con i rosanero quando giocavo nella Primavera catanese, è una partita che si prepara con le motivazioni che ognuno di noi deve mettere in campo e senza tanti giri di parole. Ricordo di aver visto i derby della Serie A, sempre spettacolari. Le due sfide dell'anno scorso? Meglio dimenticarle... Il rapporto con i tifosi è speciale, ogni partita diventa una questione di appartenenza e di rispetto di fronte al loro sostegno", ha spiegato.