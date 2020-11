Boscaglia: “La squadra è serena, questa non è la nostra classifica. Accardi e Saraniti…”

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’attesissimo derby contro il Catania, valido per la nona giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, lunedì 9 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 21.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Dobbiamo capire che la C e soprattutto il girone C è un campionato particolare. E’ un girone difficile anche sotto l’aspetto tecnico e tattico, difficile vincere ogni partita. Durante la stagione anche le squadre attrezzate avranno un calo, dovevamo calarci subito nel campionato. Non voglio mettere le mani avanti ma non abbiamo mai avuto la squadra al completo, questa non è la nostra classifica. Accardi e Saraniti? Ci tengono più degli altri ma non dovrebbe essere così, magari lo sentono più degli altri. Dal punto di vista motivazionale il mio lavoro è tranquillo, devo far si che l’adrenalina esca al momento giusto. Dobbiamo essere tranquilli sapendo che domani sera è una partita molto importante, la squadra è serena da questo punto di vista”.