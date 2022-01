Anastasi: “Catania? Non si fallisce all’improvviso, servono maggiori controlli”

Le dichiarazioni di Valerio Anastasi, ex attaccante del Catania, a proposito della precaria situazione societaria del club rossoazzurro

"Generalmente si parla di questa possibilità, poi però spesse volte la strada del fallimento diventa inevitabile. Più realistico pensare che qualcuno prenda un club dichiarato fallito a giugno, vincendo la D con costi ridotti ritrovandosi un anno dopo in C con debiti azzerati. Ho avuto brutte esperienze con allenatori e direttori che ti facevano sentire in colpa se volevi andare via. Ma io penso che Baldini e Pellegrino siano persone oneste, vere. Non credo farebbero pressioni. Poi è chiaro che sono situazioni soggettive. Non possiamo fare i conti in tasca ai calciatori. Stare eventualmente senza stipendio è difficile. Qualcuno andrà legittimamente via trovando soluzioni lavorative migliori. Sono dei professionisti, è il loro lavoro e vogliono avere tutti un ritorno economico. Non penso si possa biasimare qualcuno se desidera trasferirsi altrove. I controlli dovrebbero essere diversi ad inizio stagione. Sono situazioni che si sanno, non è che all’improvviso si fallisce. Basterebbe evitarle, tagliare la corda prima. Magari è un pò più doloroso ma si evitano queste figure. Andrebbero effettuati più controlli all’inizio ed essere molto più severi. E non dire «vabbè poi si pensa» perchè questo crea danni".