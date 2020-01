Wanda Nara sul futuro di Icardi: “Mauro via da Parigi? Spetta a lui la decisione. Abbiamo tanti amici, vedremo se…”

Sempre incerto il futuro di Mauro Icardi.

Wanda Nara, moglie della punta del Paris-Saint Germain e da poco diventata nuova opinionista del noto programma in onda su Mediaset “Grande Fratello”, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, intervistata presso Gazzetta.it, in merito al futuro del proprio marito/assistito, attualmente in grande forma in quel di Parigi collezionando nove reti e tre assist in ben undici gare disputate. Di seguito le parole della showgirl argentina: “Se lascerà il Paris Saint-Germain? La decisione spetta a lui, ma ancora non c’è nulla di certo -afferma Wanda Nara-, vedremo. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo…”.

