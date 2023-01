Viterbese, dopo Devetak si punta ad un ex Palermo: nel mirino c’è Odjer dal Foggia

Prosegue l'acceso mercato in casa Viterbese : dopo aver ufficializzato dal Palermo , l'acquisto del terzino Mladen Devetak, il club gialloblu ha messo nel mirino un ex centrocampista rosanero, attualmente in forza al Foggia , Moses Odjer. Secondo quanto riportato da TMW, la società capitolina e quello pugliese avvieranno presto i contatti, per l'acquisizione del calciatore ghanese.

Il classe 1996 dopo aver disputato il girone d'andata nella formazione rossonera in Serie C, potrebbe proseguire la sua carriera in quel di Viterbo nel girone C di Lega Pro, in cui attualmente la squadra allenata da Emanuele Pesoli è piazzata al diciottesimo posto.