Villareal, pressing per Cavani: il ‘matador’ riflette, Monza e Salernitana in allerta

Il Villareal è sulle tracce di Edinson Cavani . Il Matador è ancora in cerca di un'opportunità per la prossima stagione, dopo aver terminato ormai da diverse settimane l'avventura con il Manchester United . L'ex centravanti di Palermo , Napoli e PSG è stato cercato diverse volte anche da squadre italiane come Monza e Salernitana , con il club campano che aveva messo sul piatto dell'uruguaiano un contratto da 3 milioni di euro fissi e 100mila euro a ogni gol. Trattative arenate, anche per mancanza di un palcoscenico europeo.

Anche il Villareal, non essendosi qualificata ad alcuna competizione internazionale, offrirebbe a Cavani soltanto la possibilità di lottare in campionato, seppur per un posizionamento ai vertici. L'attaccante riflette, per strappare all'età di 35 anni l'ultimo probabile contratto europeo della carriera. Prima che altre proposte più allettanti possano arrivare all'indirizzo del matador, il Villareal ha fretta di chiudere l'affare, con Cavani che nel frattempo è ancora in Uruguay per allenarsi in solitaria. Seguiranno aggiornamenti...