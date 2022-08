Genoa, Blessin pronto ad abbracciare Aramu: trattativa ben avviata con il Venezia

Il matrimonio tra Mattia Aramu ed il Genoa sembra destinato a compiersi. Il trequartista italiano è in uscita dal Venezia, società in piena rivoluzione della rosa, in seguito alla retrocessione in Serie B. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza ligure avrebbe già raggiunto un accordo con i lagunari di Javorcic. Si tratterebbe sulla base di cifre ancora non rese note, con la concreta possibilità di inserire diverse contropartite tecniche: Candela e Charpentier su tutti. Il club ligure sarebbe molto vicino a definire l'operazione e garantirsi in vista dell'imminente avvio di stagione un innesto di assoluta qualità per gli standard della categoria. Si attendono aggiornamenti..