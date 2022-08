Valencia, Cavani è arrivato: “Volevo giocare in Spagna. Ho parlato con Gattuso…”

"Ho parlato con Gattuso. Volevo giocare in Spagna e il Valencia mi ha voluto. Volevo andare in un posto dove la gente mi potrà amare e voler bene. Il Valencia mi ha dato molta fiducia e darò tutto per lasciare una buona immagine in questo club. Vedremo come andranno le cose nelle prossime ore, sono felice di essere qui. È stata una decisione importante per me, volevo giocare in Spagna. Sono qui con voglia ed entusiasmo".