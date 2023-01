Tutino: “Palermo e Napoli simili. Coesistenza con Brunori? Vi dico la mia, Corini…”

"Palermo e Napoli hanno molto di simile, la gente è calorosa affettuosa e sono tre giorni che vado magiare ed ancora non ho pagato (sorridere, ndr.) Ho voglia di ripagare la fiducia di tutti. Mio percorso di maturazione? Non ho più venti anni, certamente ho più esperienza ma ho anche margini di miglioramento, soprattutto sotto l'aspetto degli allenamenti. Sotto l'aspetto realizzativo voglio dare il mio contributo al gol. Corini? Ho parlato col mister prima che io arrivassi qui, abbiamo parlato più dell'aspetto umano che tattico. Devo ricambiare in campo con le mie qualità , poi che sia tridente o attacco a due poco importante, interessa la voglia che si ha per andare in campo. Coesistenza con Brunori? A Cosenza ho vinto il campionato con Okereke ed anche lui è una punta più dinamica che fisica, è vero che nel mio trascorso da seconda punta sono stato a fianco ad attaccanti di peso come Maniera o Djuric ma anche con Brunori o chiunque sia lì davanti il mio obiettivo è mettere a disposizione della squadra le mie qualità."