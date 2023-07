Triestina, si sogna in grande: l’ex Verona Zaffaroni è il primo nome per la panchina

Secondo "Trivenetogol" il nome preferito per la panchina è quello di Marco Zaffaroni, fresco di addio dall'Hellas Verona. L'ex allenatore del Cosenza è arrivato in quel del club gialloblù a dicembre per risollevare le sorti di un club sempre più a rischio retrocessione. Ha ricompattato il gruppo in tandem con Bocchetti, ha instillato alla squadra un calcio abbastanza basico da interpretare ed ha ottenuto la salvezza attraverso lo spareggio finale con lo Spezia. Quindi, dopo la Serie A nel suo futuro ci potrebbe essere la Serie C. Seguiranno aggiornamenti.