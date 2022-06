Totti: “Lukaku all’Inter? Non mi sarei mai aspettato un suo ritorno. Inzaghi…”

Un passato glorioso quello di Francesco Totti, divenuto icona del calcio italiano con l'unica maglia vestita in carriera, la Roma. In giallorosso lo storico capitano dei capitolini vinse uno scudetto, due Coppe Italia ed altrettante Supercoppe Italiane. Ad oggi il classe 1976 lavora come procuratore di diversi giovani talenti in rampa di lancio. In seguito alle ultime vicende di calciomercato che vedono Romelu Lukaku protagonista di un possibile ritorno in Serie A all'Inter, l'ex attaccante ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole: