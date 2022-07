Totti: “CR7 alla Roma? Non ci ho mai creduto. Su mercato e Dybala…”

"Siamo abituati a parlare prima che inizi tutto. L'idea non me la sono ancora fatta, ancora c'è tempo e inizierà a metà agosto il campionato. Da ora ad allora può succedere di tutto: speriamo che possa fare una grande squadra per centrare obiettivi importanti".

"CR7 in giallorosso? Io non ci ho mai creduto sinceramente, conosco la realtà attuale. Poi se veramente fosse vero ben venga, penso che tutti i romanisti ne sarebbero entusiasti".

Su Dybala: "Diciamo che era possibile, molto possibile. Però poi sono successe altre cose ed è svanito così. Ora lui penserà altrove, non so dove sinceramente. Speravo potesse venire a Roma".

Sui contatti Roma-Sassuolo per Frattesi: "È un'operazione possibile, ne stanno parlando i dirigenti e stanno valutando un po' di situazioni. Volpato potrebbe rientrare in questa cosa, lui il 4-3-3 riesce a valorizzarlo. È estroso, timido e riservato: ha voglia di crescere e ogni volta che è stato chiamato in causa ha dimostrato il suo valore, sapendo che giocare in una piazza come Roma non è semplice".