Torino, Cairo senza filtri: “Napoli-Juventus? Svelo per chi tifavo. Tutto sul futuro di Belotti. Lo scudetto all’Inter…”

Una vittoria importante che risolleva parzialmente il morale in casa granata in una stagione rivelatasi fin qui più complicata del previsto.

Il Torino porta a casa i tre punti contro l’Udinese ed incassa una provvidenziale boccata d’ossigeno in una fase particolarmente delicata del suo campionato. Il patron del club piemontese, Urbano Cairo, si è soffermato su varie tematiche. dalla lotta scudetto al calciomercato, affrontando senza esitazioni anche il capitolo relativo al futuro di andrea Belotti. Di seguito le dichiarazioni del presidente granata rilasciate nel corso del suo intervento all’interno del format radiofonico “Un giorno da pecora” in onda su Radio Uno.

“Per chi facevo il tifo nella finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus? Sono il presidente del Torino, direi che è abbastanza semplice immaginarlo. Tra l’altro sono un po’ simpatizzante del Napoli. La favorita nella corsa scudetto? L’Inter e’ una squadra importante anche per noi in chiave Gazzetta dello Sport: ammetto che venderemmo sicuramente più copie del giornale qualora la formazione di Conte conquistasse il titolo. Il futuro del Gallo Belotti? Belotti non lo vendo, e’ un centravanti fortissimo, non solo del Torino ma anche della Nazionale, per quale ragione dovrei cederlo? Me lo tengo stretto, Andrea è una bandiera granata ed è importante che rimanga con noi.Per il suo cartellino non nego che Ho rifiutato cifre importanti, ma non me ne sono pentito. Non mi hanno mai offerto cento milioni perché,’ altrimenti, sarei stato costretto a cederlo – conclude Cairo – ma non parlo di cifre: non lo vendo”.