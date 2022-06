Ternana, Corrado ad un passo: c’è l’ok definitivo dell’Inter per l’ex Palermo

Quasi tutto fatto per l'approdo dell'ex terzino rosanero tra le fila delle "Fere"

La Ternana piazza un buon colpo per la difesa. Si tratta di Niccolò Corrado, ex Palermo e di proprietà dell'Inter che ha trascorso l'ultima stagione agonistica tra le fila della FeralpiSalò, squadra eliminata dai rosanero di Silvio Baldini durante la semifinale playoff di Serie C. Alla scadenza del prestito che lo lega alla società lombarda fino al 30 giugno, Corrado potrà già fare le valigie direzione Terni.