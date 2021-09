Taranto, colpo Pacilli: l’ex Lecce, Avellino e Ternana già disponibile col Palermo?

Il Taranto mette a segno un altro colpo d'esperienza per il reparto offensivo. Dopo Giovinco e l'ex Palermo, Saraniti, la dirigenza ionica si è assicurata le prestazioni dell'attaccante classe '87, Marco Pacilli, ex Ternana, Avellino e Lecce

Altro colpo di esperienza per il reparto avanzato del club ionico.

La società rossoblù ha infatti portato a termine un operazione di mercato attingendo dagli svincolati, mettendo a disposizione del tecnico Laterza, l'esperto jolly offensivo Mario Pacilli. L'attaccante classe 1987, con una lunghissima carriera alle spalle, ha collezionato più di trecento presenze tra i campionati di Serie B e Serie C. Ex tra le altre di Ternana, Avellino, Trapani e Lecce, il trentaquattrenne attaccante ha firmato un contratto che lo legherà al club pugliese fino al prossimo 30 giugno 2022, come riferito dalla stessa società attraverso il proprio sito di riferimento.