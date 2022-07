Sudtirol, è fatta per Caviglia. L’ex obiettivo del Palermo arriva dalla Juventus

Nicolussi Caviglia è ad un passo dall'approdo al Sudtirol. Il centrocampista valdostano si è messo in mostra nella Juventus Under 23 in Serie C ed è stato considerato pronto per il salto di categoria dalla dirigenza bianconera. Al Sudtirol, neopromosso in Serie B, Caviglia ritroverebbe proprio Lamberto Zauli, nuovo tecnico altoatesino e precedentemente allenatore della formazione Under 23 della Juventus.