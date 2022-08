Spal, Tacopina: “Serie B campionato più competitivo. Noi colpi stile Fabregas? No”

"Altri campioni del mondo in Serie B? Assolutamente no. Non faremo operazioni di marketing alla Spal di questo tipo. Faremo acquisti in funzione della squadra e che siano utili al nostro progetto. Il nostro direttore Fabio Lupo sta seguendo le operazioni di mercato da vicino. Non posso dire che siamo vicini ma ci stiamo lavorando per questi due obiettivi. Fiamozzi e Proia ci piacciano molto e credo che anche loro abbiamo intenzione di venire alla Spal. La B vicina alla Serie A? Non saprei, ma penso che sarà una stagione molto emozionante. La Serie B è il campionato più competitivo d’Europa e di questo ne sono sicuro al 100%. Basta guardare cosa è successo nell’ultimo turno di campionato 2021/22. Solo una partita, Parma-Crotone, non contava nulla ai fini della classifica. La Serie B regala grandi emozioni e c'è grande equilibrio”.