Spal, Tacopina: “Pepito Rossi? Sarei felice di averlo con noi. Il ds Fabio Lupo…”

Dopo una stagione travagliata, la Spal si presenterà ai nastri di partenza della nuova Serie B con Joe Tacopina al comando della società. L'imprenditore italo-americano ha rilevato la società ferrarese in due tranche, prima a luglio 2021 e in maniera definitiva nello scorso gennaio. L'ex patron del Venezia è intervenuto ai microfoni di ItaSportPress, soffermandosi sull'imminente sessione di calciomercato . Di seguito le sue dichiarazioni:

"Stiamo lavorando bene e l'obiettivo è quello di allestire una squadra forte con un mix di giovani e calciatori esperti. Il prossimo campionato di Serie B deve essere diverso da quello appena concluso con la salvezza arrivata a una giornata dalla fine. Voglio vedere una Spal nella parte sinistra della classifica. Le trattative di mercato sono tante in questo momento e li sta seguendo Fabio Lupo. Abbiamo chiuso per Marco Varnier che è un bel difensore poi siamo sulle tracce di Ilias Koutsoupias e Andrea La Mantia. Il 21enne ellenico è promettente, l'attaccante italiano è un nostro obiettivo da tempo e vogliamo portarlo a Ferrara. Per il difensore Christian Delle Mura è affare chiuso e il ragazzo indosserà la maglia biancoazzurra. Per Pepito Rossi sarei felice di averlo con noi perchè porta qualità e tanta esperienza in campo e fuori ma dipende dalle sue condizioni fisiche. Vediamo che decisione prenderemo ma Pepito è nel mio cuore. Ho sentito di una cessione di Salvatore Esposito alla Lazio e qualche altro club ma questa è solo una fake news. Il ragazzo resta con noi".